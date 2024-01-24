Rusya'da askeri uçak düştü: 74 kişi hayatını kaybetti

Rusya'ya ait Ilyushin-76 askeri nakliye uçağı, Ukrayna sınırındaki güney Belgorod bölgesinde düştü. Rusya'nın Belgorod bölgesinde düşen Rus uçağındaki 74 kişinin tamamının öldüğü bildirildi

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24/01/2024

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Rusya'da askeri uçak düştü: 74 kişi hayatını kaybetti

Rusya'nın RAI Novosti haber ajansına göre, Rusya Savunma Bakanlığı, 74 kişiyi taşıyan bir Rus askeri uçağının Belgorod bölgesinde düştüğünü söyledi. Ajans ayrıca uçakta 65 Ukraynalı savaş esirinin yanı sıra altı mürettebat ve üç yolcunun bulunduğunu yazdı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYINLANDI

BBC'de yer alan habere göre, sosyal medyada paylaşılan videoda, yerel saatle 11:00 (08:00 GMT) civarında Yablonovo köyü yakınlarında düşen bir uçağın ardından patlama meydana geldiği görülüyor.

Rusya cumhurbaşkanlığı sözcüsü Dmitry Peskov, Kremlin'in kazadan haberdar olduğunu ancak ayrıntılara girmeyi reddettiğini söyledi.

24/01/2024 16:40
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TAGS: rusya, askeri, uçak, düştü, ölü,
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