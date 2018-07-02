Rusya'da büyük samba! Brezilya çeyrek finalde...

Rusya’da çeyrek final biletini almak isteyen Brezilya son 16 turunda Meksika ile karşı karşıya geldi…52.dakikada sahneye çıkan Neymar ülkesini 1-0 öne geçirdi. Maç boyunca etkili bir oyun ortaya koyan Sambacılar’a karşı Meksika pozisyon bulmakta çok güçlük çekti. Beraberlik golü için umutlarını maçın son dakikalarına kadar taşıyan Meksika’nın hayalleri 88’de yıkıldı. Coutinho’nun yerine oyuna giren Firmino 2 dakika sonra durumu 2-0’a getirdi ve çeyrek final biletini kesti.

Sambacılar’ın çeyrek finaldeki rakibi Belçika-Japonya maçının galibi olacak.