Rusya'da buz tsunamisi korkuttu

Rusya’da Amur Nehri üzerinde bulunan büyük buz kütleleri, kıyaya taşarak tsunami etkisi yarattı. Nehir kenarındaki parmaklıkları kıran buz kütleleri, sahilde gezinenleri korkuttu.

Yetkililer, yürüyüş yolundaki parmaklıkları kırarak buz tsunamisi etkisi yapan olayın, nadir görülen bir doğa olayı olduğunu açıkladı.

Buz tsunamisinin, mevsim normalleri nedeniyle nehir sularının normalden 3 metre yükselmesi ve akıntının geniş buz kütlelerini sıkıştırarak nehir kıyısına yığmasıyla oluştuğu vurgulandı.

10 metre yüksekliğe ulaştı

Bu nadir görülen doğa olayının her yıl yaşandığı ancak genellikle yerleşim yerlerinden uzaktı meydana geldiği söylendi.

Yetkililer, bazı bölgelerde kıyıya taşan buz kütlelerinin 10 metre yüksekliğe ulaştığını açıkladı.

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24/04/2021 15:11