Rusya’da çığ faciası: En az 3 ölü
Rusya’da dağ evlerinin üzerine düşen çığ sonrasında yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
09/01/2021
Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinin Norilsk kentinde bin 500 rakımlı dağın zirvesindeki kayak merkezinde çığ felaketi yaşandı. Arama-kurtarma çalışmalarında ilk etapta 4 kişi sağ olarak kurtarıldı.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, çığın altında kalan ev sayısını 4 olarak güncellerken, bölgeye toplam 243 personel ve 29 kurtarma aracının gönderildiğini duyurdu. Bakanlık, gece süren çalışmalar sırasında 1’i çocuk 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 3 kişinin de sağ olarak kurtarıldığını aktardı.
Çalışmaların 300 metrekarelik bir alanda gerçekleştirildiği, 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i ağır yaralı toplam 7 kişinin kurtarıldığı belirtildi. Çalışmaların eksi 30 derecede sürdürüldüğü ifade edildi.