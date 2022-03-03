Rusya'da dolar alımına yüzde 30 komisyon

Rusya’da rublenin değer kaybını önlemek için borsa üzerinden döviz alımına yüzde 30 komisyon getirildi.

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03/03/2022

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Rusya'da dolar alımına yüzde 30 komisyon

Rusya Merkez Bankası, borsa üzerinden döviz alımına yüzde 30 komisyon getirildiğini duyurdu.

Rusya Merkez Bankasından alınan açıklamada, şahısların borsa üzerinden dolar, euro ve diğer dövizleri alırken, toplam alım miktarı üzerinden yüzde 30 komisyon ödeyecekleri belirtildi.

Dolar/ruble paritesi dünü yüzde 4,7 artışla 106 seviyesinden, euro/ruble paritesi de yüzde 2,6 yükselişle 115'ten kapatmıştı.

Yaptırımlar nedeniyle Moskova Borsası da 28 Şubat'tan bu yana işlemlere kapalı.

03/03/2022 09:00
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TAGS: Rusya’, dolar, ekonomi, dünya
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