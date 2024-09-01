Rusya'da düşen helikopterin enkazında 17 kişinin cesedine ulaşıldı

ads ads ads ads
01/09/2024

ads
Rusya'da düşen helikopterin enkazında 17 kişinin cesedine ulaşıldı

Rusya'nın Kamçatka bölgesinde dün düşen helikopterin enkazında, 17 kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, dün Kamçatka bölgesinde radardan kaybolan "Mi-8T" helikopterin enkazına ulaşıldığı belirtildi.

İlk belirlemelere göre helikopterin düşmesine kötü hava şartlarının neden olduğu kaydedilen açıklamada, "17 kişinin cesedine ulaşıldı. Arama çalışmaları devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Helikopterde 3 mürettebat ve 19 yolcu olmak üzere 22 kişinin bulunduğu belirtiliyor.

 

 

01/09/2024 17:29
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Rusya’da düşen helikopterin enkazında 17 kişinin cesedine ulaşıldı
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.