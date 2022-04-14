Rusya’da enflasyon 20 yılın zirvesine yükseldi

Rusya Ekonomi Bakanlığı, yıllık tüketici enflasyonunun 8 Nisan itibarıyla yüzde 17,49’a yükseldiğini açıkladı. Bir hafta önce enflasyon yüzde 16,70 idi.

Bu oran, Şubat 2002 sonrasındaki 20 yılı aşan dönemin zirvesi oldu.

Haftalık bazda ise enflasyon yüzde 0,99’dan yüzde 0,66’ya geriledi.

Reuters, yaptırımlar ve Rusya’nın para birimi rublenin değerindeki oynaklığın fiyatları yukarı ittiğini, sebzelerden şekere giyeceklerden akıllı telefonlara kadar neredeyse her şeyin fiyatının keskin şekilde arttığını vurguladı.

MERKEZ BANKASINDAN UYARI

Geçen hafta politika faizini yüzde 20’den yüzde 17’ye indiren Rusya Merkez Bankası, yıllık enflasyon oranının önümüzdeki aylarda baz etkisiyle yükselmeye devam edeceği uyarısında bulundu. Bankanın resmi enflasyon hedefi yüzde 4 seviyesinde.

Ukrayna işgalinin ardından ABD ve Avrupa Birliği’nin başını çektiği ülkelerin yaptırım kararlarının etkisiyle Rusya’da mart ayında enflasyon aylık yüzde 7,61 ile Ocak 1999 sonrasında 23 yılı aşan dönemin zirvesini görmüştü.

Bu yükselişte rubledeki sert değer kaybı etkili olmuştu ancak daha sonra ruble kayıplarını telafi etmişti.

Reuters anketinde Rusya’da bu yıl içinde yıllık enflasyonun yüzde 23,7 ile 23 yılın zirvesine yükseleceği öngörülürken, Rus uzman Alexei Kudrin, bu oranın yüzde 17-20 aralığına kadar yükseleceği tahminini paylaştı.

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14/04/2022 10:07