Rusya’da halk yerel seçimlere ilgisiz

Başkent Moskova’da şehir meclisinin 45 üyesini belirleyecek oylamaya katılım oranı yüzde 20 seviyesinde kalırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de sandık başında, “Kimi seçtiğimi bilmiyorum. Umarım dürüst biridir” demesi şaşırttı. Düşük katılım valinin seçileceği ikinci büyük şehir St. Petersburg’da da gözlendi. Buradaki katılım yüzde 25 seviyelerinde oldu.

‘KALİTEYE BAKMAK GEREK’

Sabahın erken saatlerinde oyunu kullanmak için sandık başına gelen Putin neredeyse boş salonda oyunu kullandı. Gazetecilerin “Bugünkü yerel seçimde daha fazla aday görmek istemez miydiniz” sorusuna Putin, “Kalite nicelikte değil, nitelikte” yanıtı verdi. İktidardaki Birlik Rusya Partisi adaylarının seçimlere parti listesi yerine bağımsız olarak katılmayı tercih etmeleri dikkat çekti.

GOOGLE VE FACEBOOK’A SUÇLAMA

Öte yandan Rusya, muhalefetin kendi adaylarıyla katılmasına izin verilmeyen yerel seçimlerin ardından ABD merkezli Google ve Facebook şirketlerini seçimlere müdahale etmekle suçladı. Merkez Seçim Komisyonu Başkan Yardımcısı Nikolay Baluyev, “Google ile Facebook’u önceden uyarmış, seçim arifesi ve seçim günü sosyal ağlar üzerinden siyasi propaganda yapılmasına izin vermemeleri gerektiğini hatırlatmıştık. Ancak sosyal ağlar propaganda ile dolup taştı. Sanki birileri 2021 genel seçimlerinin provasını yaptı. Bunu Rusya’nın iç işlerine müdahale olarak değerlendirebiliriz. Raporumuzu Rusya parlamentosuna ve ilgili kurumlara sunacağız. Nasıl tedbir alınacağına o merciler karar verir” dedi.