Rusya'da helikopter düştü: 3 ölü
Rusya'ya bağlı Buryat Cumhuriyeti'nde Mi-8 model helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
16/12/2022
Rusya'ya bağlı Buryat Cumhuriyeti'nde Mi-8 model helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Buryat Cumhuriyeti’nde bulunan havalimanına Mi-8 model helikopter sert iniş yaptı.
Helikopter bu iniş nedeniyle alev aldı.
Kazada helikopterde bulunan 3 kişinin öldüğü bildirilen açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.