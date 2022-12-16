Rusya'da helikopter düştü: 3 ölü

Rusya'ya bağlı Buryat Cumhuriyeti'nde Mi-8 model helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

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16/12/2022

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Rusya'da helikopter düştü: 3 ölü

Rusya'ya bağlı Buryat Cumhuriyeti'nde Mi-8 model helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Buryat Cumhuriyeti’nde bulunan havalimanına Mi-8 model helikopter sert iniş yaptı.

Helikopter bu iniş nedeniyle alev aldı.

Kazada helikopterde bulunan 3 kişinin öldüğü bildirilen açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

16/12/2022 16:31
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TAGS: Rusya, helikopter, ölü,
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