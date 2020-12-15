Rusya'da huzurevinde yangın!
Rusya'ya bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti'nde huzurevinde çıkan yangında 11 kişi yaşamını yitirdi.
15/12/2020
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkurdistan Cumhuriyeti'nin İşbuldino köyündeki huzurevinde yangın çıktı.
16 kişinin bulunduğu tek katlı binada çıkan yangında 11 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kontrol altına alınan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Huzurevinin ruhsatı olmadığı ve özel konut olarak kullanıldığı öğrenildi.