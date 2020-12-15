Rusya'da huzurevinde yangın!

Rusya'ya bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti'nde huzurevinde çıkan yangında 11 kişi yaşamını yitirdi.

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15/12/2020

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Rusya'da huzurevinde yangın!

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkurdistan Cumhuriyeti'nin İşbuldino köyündeki huzurevinde yangın çıktı.

16 kişinin bulunduğu tek katlı binada çıkan yangında 11 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kontrol altına alınan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Huzurevinin ruhsatı olmadığı ve özel konut olarak kullanıldığı öğrenildi.

15/12/2020 10:22
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TAGS: rusya, yangın, huzurevi, ölü sayısı, haberkıbrıs,
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