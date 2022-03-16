Rusya’da Instagram’ın yerine Rossgram geliyor

Instagram’a erişimin 14 Mart’ta engellenmesinin ardından Rus teknoloji girişimcileri, ülkede kullanılmak üzere yerli bir fotoğraf paylaşım uygulamasını piyasaya sürmek için kolları sıvadı.

ads ads ads
16/03/2022

ads
ads
ads
Rusya’da Instagram’ın yerine Rossgram geliyor

 

Sputnik'in projenin resmi internet sitesine dayandırdığı habere göre, Rossgram olarak bilinen yeni uygulama, 28 Mart’ta faaliyete girecek.

Bu uygulamanın bağış toplama işlevi ve belirli içeriklere ödeme yapılarak erişim sağlanması gibi özellikleri olacak. Uygulama Android ve iOS sistemleri ile kullanılabilecek.

Rossgram hesabına, Instagram hesabındaki veriler de aktarılabilecek. Uygulama ilk önce, önde gelen bloggerlar, sponsorlar ve yatırımcıların erişimine açık olacak. Sıradan kullanıcılarsa uygulamaya nisan ayında ulaşabilecek.

Rossram’ın İnternet Pazarlama Müdürü Aleksandr Zobov, Vkontakte hesabında yaptığı açıklamada, “Partnerim Kirill Filimonov ve developer ekibimiz böyle bir gidişata zaten hazırdı ve yurttaşlarımızın sevdiği popüler sosyal ağın Rus muadilini yapma fırsatını kaçırmamaya karar verdi” ifadelerini kullandı.

16/03/2022 15:09
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Rusya, Instagram, Rossgram
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.