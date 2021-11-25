Rusya'da Kömür Madeninde Çıkan Yangında 6 Kişi Öldü

Rusya'nın Kemerovo bölgesindeki kömür madeninde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Kemerovo'da bulunan kömür madeninde yaklaşık 250 metre derinlikte yangın çıktığı belirtildi.

Yangın ve oluşan duman nedeniyle madenden 237 kişinin tahliye edildiği bilgisine verilen açıklamada, 6 işinin öldüğü, 44 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, madende arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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25/11/2021 12:16