Rusya'da Koronavirüs vakaları şubat ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı

Rusya'da günlük Koronavirüs vakaları, şubat ayından bu yana en yüksek seviyeye çıkarak 12 bin 505 olarak kaydedildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Rusya'da son 24 saat içinde 12 bin 505 Koronavirüs vakası tespit edildi. Bu, şubat ayından bu yana kaydedilen en yüksek vaka sayısı oldu.

Rusya'da son haftalarda Koronavirüs vakaları günlük 7 bin ile 9 bin 500 arasında değişiyordu.

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11/06/2021 15:58