Rusya’da nakit dolar ve euro çekimine yönelik kısıtlamalar uzatıldı

Rusya Merkez Bankası, ülkede nakit Euro ve dolar çekimine yönelik kısıtlamaların 6 ay daha uzatıldığını bildirdi.

Rusya Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, ülkeye yönelik yaptırımlar nedeniyle nakit döviz çekimine yönelik kısıtlamaların devam etmesinin gerektiğine işaret edildi.

Rus mali kurumlarının Batılı ülkelerden nakit döviz alamadığı kaydedilen açıklamada, söz konusu nedenden ötürü döviz çekimine yönelik kısıtlamaların 9 Mart 2023’e kadar uzatıldığı kaydedildi.

Rusya’da yaptırımlar nedeniyle 9 Mart’ta döviz satışlarına bazı yasak ve sınırlamalar getirilmişti.

Dolar ve avro dışındaki döviz çekimlerinde kısıtlamalar 19 Mayıs’ta kalkarken, dolar ve Euroya yönelik kısıtlamaların da 9 Eylül’de kaldırılması bekleniyordu.

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01/08/2022 14:24