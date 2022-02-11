Rusya'da nakliye uçağı düştü: 2 ölü
11/02/2022
Rusya'da, AN-2 tipi eski bir nakliye uçağının kalkıştan 1 kilometre sonra düşmesinin ardından 2 pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.
Rusya'da nakliye uçağı düştü: 2 ölü
Rusya'nın Kamçatka Adası'ndaki Severnye Koryaki köyü yakınlarındaki bir pistten kalkan yaklaşık 70 yıllık uçak, kalkıştan 1 kilometre sonra irtifa kaybederek ormanlık alana düştü.
Çıkan yangının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekipleri sevk edildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı uçaktaki 2 pilotun kaza sırasında hayatını kaybettiğini ve uçağın Karaginsky bölgesindeki Tymlat köyüne gıda maddeleri taşıdığını aktardı.