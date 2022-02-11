Rusya'da nakliye uçağı düştü: 2 ölü

ads ads
11/02/2022

ads
ads
ads
Rusya'da nakliye uçağı düştü: 2 ölü

Rusya'da, AN-2 tipi eski bir nakliye uçağının kalkıştan 1 kilometre sonra düşmesinin ardından 2 pilotun hayatını kaybettiği bildirildi. 

Rusya'da nakliye uçağı düştü: 2 ölü

Rusya'nın Kamçatka Adası'ndaki Severnye Koryaki köyü yakınlarındaki bir pistten kalkan yaklaşık 70 yıllık uçak, kalkıştan 1 kilometre sonra irtifa kaybederek ormanlık alana düştü.

Çıkan yangının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekipleri sevk edildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı uçaktaki 2 pilotun kaza sırasında hayatını kaybettiğini ve uçağın Karaginsky bölgesindeki Tymlat köyüne gıda maddeleri taşıdığını aktardı.

 

11/02/2022 18:20
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.