Rusya'da okula silahlı saldırı!

Rusya'ya bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti olan Kazan'da bir gencin okula silahlı saldırıda bulunduğu açıklandı. Olayda dokuz kişinin hayatını kaybettiği, dört kişinin de yaralandığı bildirildi.

RIA haber ajansı, hayatını kaybedenlerden birinin öğretmen, altısının ise öğrenci olduğu belirtti.

Kazan polisi saldırıyı düzenleyen gencin gözaltına alındığını açıkladı.

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11/05/2021 10:59