Rusya'da patlayıcı fabrikasında yangın: 7 ölü

Rusya'nın başkenti Moskova'nın güneydoğusundaki bir kasabada bulunan endüstriyel patlayıcı fabrikasında çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, yangında yaralılar da olduğunu belirtirken, 9 kişinin hala kayıp olduğunu belirtti.

Erken saatlerde PGUP Elastic'e ait fabrikada çıkan yangının güvenlik önlemlerinin ihlali sonucu meydana gelmiş olabileceği öngörülmüştü.

Lesnoye kasabasındaki fabrikanın internet sitesinde burada endüstriyel patlayıcılar üretildiği belirtiliyor.

Acil Durumlar Bakanlığı, yangının sabah 8.22 saatlerinde çıktığını belirtti.

Olay yerine 170 kurtarma çalışanı gönderildi.

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22/10/2021 13:19