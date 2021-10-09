Rusya'da sahte içkiden ölenlerin sayısı artıyor

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09/10/2021

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Rusya'da sahte içkiden ölenlerin sayısı artıyor

Rusya'nın Orenburg bölgesinde sahte içkiden zehirlenenlerin sayısı 54 olurken, hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi.

Rus TASS haber ajansının bölgedeki sağlık yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Orenburg bölgesinin doğusunda sahte içkiden zehirlenen kişi sayısı 54'e çıktı.

Bu kişilerden 26'sı hayatını kaybederken, 28'i hastanede tedavi görüyor.

Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı

Orenburg'taki mahkemede yapılan duruşmada, sahte alkol üretimi ve satışı yapmaları nedeniyle 2 kişi hakkında tutuklama kararı alındı.

Orenburg bölgesinde, dün sahte içkiden 36 kişinin zehirlendiği, 18'inin ise hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken sahte alkol üretimi ve satışı yapan 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

09/10/2021 14:56
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TAGS: Rusya, sahte içki
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