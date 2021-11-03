Rusya’da salgınla mücadelede ordu devrede

Rusya Savunma Bakanlığı, ülkede COVID-19 salgınından etkilenen bölgelere destek için tıbbi uzmanlar gönderdi ve buralara askeri hastaneler kuracak.

Rusya'da Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ülkeyi etkilemeye devam eden COVID-19 salgınına ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Ülkede devam eden kısmi kapanma süresinin uzatılıp uzatılmayacağına yönelik bir karar henüz alınmadı.

"Putin, askeri hastanelerin kurulmasına yönelik de talimat verdi"

Peskov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kararnamesine göre, kısmi kapanma 7 Kasım’a kadar sürecek. Herhangi bir karar alınırsa sizleri de hemen bilgilendireceğiz.” dedi.

Peskov, salgının etkisinin hafiflememesi üzerine Putin’in Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’ya talimat verdiğini ifade ederek "Bölgelere tıbbi uzmanlar gönderildi. Putin, askeri hastanelerin kurulmasına yönelik de talimat verdi." diye konuştu.

Son 24 saatte 40 binden fazla kişide virüs tespit edildi

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte virüsten ölen kişi sayısı bin 189 artarak 242 bin 60’a, iyileşen sayısı 32 bin 807 artışla 7 milyon 445 bin 438'e yükseldi.

Son 24 saatte 40 bin 443 kişide virüs tespit edilirken toplam vaka sayısı 8 milyon 633 bin 643 oldu.

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03/11/2021 14:20