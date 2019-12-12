Rusya’da savaş helikopteri düştü

Mürettebat öldü

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12/12/2019

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Rusya’da savaş helikopteri düştü

Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin güneyindeki Krasnodar Bölgesi’nde Mi-28N tipi saldırı helikopterinin düştüğünü, mürettebatın hayatını kaybettiğini belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “11 Aralık 2019 tarihinde saat 23.00 sularında, Mi-28 helikopteri karanlıkta ve zor hava koşullarında planlı eğitim-talim uçuşu yaptığı sırada Krasnodar Bölgesi’ndeki Korenovsk hava üssü yakınlarında kaza yaptı” ifadelerine yer verildi.

Uçuşun mühimmat olmadan yapıldığını bildiren Bakanlık, “Yerde yıkım yok. Her iki pilot hayatını kaybetti” dedi.

12/12/2019 00:26
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TAGS: Rusya, savaş helikopteri, kaza, haber, Rusya Savunma Bakanlığı
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