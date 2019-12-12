Rusya’da savaş helikopteri düştü
Mürettebat öldü
12/12/2019
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Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin güneyindeki Krasnodar Bölgesi’nde Mi-28N tipi saldırı helikopterinin düştüğünü, mürettebatın hayatını kaybettiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “11 Aralık 2019 tarihinde saat 23.00 sularında, Mi-28 helikopteri karanlıkta ve zor hava koşullarında planlı eğitim-talim uçuşu yaptığı sırada Krasnodar Bölgesi’ndeki Korenovsk hava üssü yakınlarında kaza yaptı” ifadelerine yer verildi.
Uçuşun mühimmat olmadan yapıldığını bildiren Bakanlık, “Yerde yıkım yok. Her iki pilot hayatını kaybetti” dedi.