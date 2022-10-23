Rusya'da savaş uçağı düştü

Rusya'nın Irkutsk kentinde, iki katlı bir evin üzerine savaş uçağı düştü. Olayda can kaybı olup olmadığına dair henüz bir bilgi yok.

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23/10/2022

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Rusya'da savaş uçağı düştü

Rusya'nın Irkutsk kentinde bir yerleşim yerine askeri savaş uçağı düştü.

Kent valisinin Telegram'dan yaptığı açıklamaya göre, uçak iki katlı bir evin üzerine düştü.

Olayda henüz ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin net bir bilgi yok.

BİR HAFTADA İKİNCİ UÇAK KAZASI

Olay son bir haftada Rusya'da gerçekleşen ikinci savaş uçağı kazası oldu.

Geçtiğimiz pazartesi günü SU-34 tipi bir savaş uçağı Yeysk kenti yakınlarında bir apartmana düşmüş olayda en az 15 kişi yaşamını yitirmişti.

23/10/2022 14:17
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TAGS: Rusya, savaş uçağı, düştü,
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