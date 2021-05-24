Rusya'da sirkteki aslan eğitmene saldırdı

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24/05/2021

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Rusya'da sirkteki aslan eğitmene saldırdı

Rusya'da sirkte gerçekleştirilen bir gösteri sırasında eğitmen aslanın saldırısına uğradı. Seyirciler büyük korku yaşarken yaralanan eğitmen hastaneye kaldırıldı.

Rusya'nın Novosibirsk kentindeki bir sirk gösterisinde eğitmen elindeki sopasıyla iki aslanı yönlendirmeye çalışırken bir anda saldırıya uğradı.

Sirkte korku dolu anlar

Seyirciler büyük korku yaşarken eğitmen soğukkanlılığını koruyarak aslanı uzaklaştırmayı başardı. Ancak aslan ikinci kez saldırıya geçti.

Deneyimli eğitmen aslanın ikinci saldırısından da kurtulmayı başardı. Güçlükle ayağa kalktı ve kafesi terk etti.

Eğitmen hastanede tedaviye alındı

Kol ve bacaklarından yaralanan eğitmen hastanede tedavi altına alındı. Aslan ise hayvanat bahçesine gönderildi.

24/05/2021 10:41
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TAGS: Rusya, aslan, sirk, saldırı
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