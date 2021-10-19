Rusya’da tam kapanma geliyor

Son dönemde vaka ve ölüm sayılarının hızla yükseldiği Rusya'dan tam kapanma kararı çağrısı geldi.

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19/10/2021

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Rusya’da tam kapanma geliyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatiana Golikova, ülkedeki corona virüsü kaynaklı enfeksiyonlar ve ölümlerin rekor seviyeye çıkması üzerine salgının yayılmasını durdurmak için 30 Ekim ile 7 Kasım arasını kabinenin tatil ilan etmesini talep etti.

Rusya’da salgının başlangıcından beri olan corona virüsü kaynaklı günlük en yüksek vefat sayısı 1.015 ile bugün gerçekleşti. Ayrıca ülkedeki son 24 saatte tespit edilen vaka
sayısı 33.740 oldu.

19/10/2021 15:25
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TAGS: Rusya, tam kapanma, haber
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