Rusya’da teftişe giden valiyi sarhoş bekçi karşıladı

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09/09/2021

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Rusya’da teftişe giden valiyi sarhoş bekçi karşıladı

Rusya’da habersiz bir şekilde okul inşaatını teftişe giden valiyi, sarhoş bir bekçi karşıladı.

Ayakta durmakta zorlanan bekçi, valiye kapıyı açarken yere düştü. İşçilerin nerede olduğunu soran vali, bekçiden ‘‘Herkes izinde’’ yanıtını alınca gördüklerini cep telefonuyla kaydetmeye başladı.

Vali, son teslim tarihi geçen okul inşaatında işçi bile bulamadı. İşçilerin izinli olmadığı, işleri aksattığı öğrenildi.

Hem yarım inşaatı hem de bekçinin halini görüntüleyen vali, olayla ilgili soruşturma başlattı.

09/09/2021 15:44
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TAGS: Rusya, teftiş, sarhoş bekçi
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