Rusya’da toplu aşılama bugün başlıyor

Rusya, bugün toplu koronavirüs aşı uygulamasına başlıyor. Aşı olmak isteyen Ruslar, Sputnik V ve EpiVacCorona olmak üzere iki aşı arasından seçim yapabilecek.

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18/01/2021

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Rusya’da toplu aşılama bugün başlıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 13 Ocak'ta toplu aşılamaya geçilmesi talimatını vermişti. Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova ise, yaklaşık 2,1 milyon koronavirüs aşı dozunun, Ocak ayında dağıtımının yapılacağını açıklamıştı. Bugün, Rusya'da toplu corona virüs aşılama kampanyası başladığı açıklandı.

Şu ana kadar Rusya'da iki corona virüs aşısı tescil edildi. Gamaleya Bilimsel Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ‘Sputnik V’ koronavirüs aşısı ve Viroloji ve Biyoteknoloji Vektör Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ‘EpiVacCorona’ corona virüs aşısı isteğe göre Ruslara uygulanacak. 

18/01/2021 09:12
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TAGS: Rusya, Sputnik V, EpiVacCorona
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