Rusya'da uçak havalandıktan sonra pistte bir ceset tespit edildi

Moskova’nın Şeremetyevo Havalimanı’nda, Boeing 737 tipi yolcu uçağının havalanmasının ardından pistte bir adamın cansız bedeninin tespit edildiği belirtildi.

Şeremetyevo Acil Durumlar Servisi’nden Sputnik’e yapılan açıklamada, “Moskova-Atina seferi yapan Boeing 737 tipi yolcu uçağı havalandıktan sonra iniş-kalkış pistinde, yanında biniş kartı bulunan bir adamın cesedi bulundu” dendi.

Uçak pistte ilerlerken meydana gelen kazaya ilişkin pilotlardan yetkililere açıklama yapıldığı belirtildi. İddiaya göre uçak pistte ilerlerken olayın gerçekleşmiş olmasına rağmen kabin ekibi uçuşun devam etmesine karar verdi. Bunun gerekçesinin ise uçaktaki acil durum ekipmanının devreye girmemesi olduğu belirtildi.

Kurbanın kimliğinin belirlendiği ve eşyaları güvenlik yetkililerine teslim edildiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.