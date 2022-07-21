Rusya'da yangın!

Rusya'nın başkenti Moskova'da da bir binanın çatısında yangın çıktı. Binadakiler tahliye edildi. Yangın saatler sonra söndürülebildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da da 9 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Binadaki yaklaşık 400 kişi tahliye edildi.

Yangın söndürme çalışmalarına 150 itfaiyeci ve bir helikopter katıldı.Saatler süren çabalar ardından çıkış sebebi henüz bilinmeyen yangın söndürüldü

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21/07/2022 11:13