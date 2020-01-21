Rusya’da yeni hükümet açıklandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başbakan Mihail Mişustin'in sunduğu bakanlar kurulunu onayladı.

Putin'in onayladığı yeni kabinede Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Enerji Bakanı Aleksandr Novak, İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev koltuklarını korurken, ekonomi, adalet, spor ve kültür bakanlıklarında isimler değişti.

Yeni hükümette, 12 bakanın eski görevlerini sürdürmeye devam edeceği belirtildi.

Putin’in imzaladığı kararnameye göre, İçişleri Bakanlığında Vladimir Kolokoltsev, Dışişleri Bakanlığında Sergey Lavrov, Savunma Bakanlığında Sergey Şoygu, Acil Durumlar Bakanlığında ise Yevgeniy Ziniçev olmaya devam edecek.

Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanlığı görevini Dmirtriy Kobılkin, Sanayi ve Ticaret Bakanılığı görevini Denis Manturov, Rusya Uzak Doğu ve Arktik Kalkınma Bakanlığı görevini Aleksandr Kozlov, Tarım Bakanlığı görevini ise Dmitriy Patruşev sürdürmeye devam edecek.

Koltuğunu kaybeden spor bakanının yerine Oleg Matytsin, kültür bakanının yerine Olga Lyubimova, adalet bakanının yerine ise Konstantin Çuyçenko atandı.

Ayrıca, Vladimir Yakuşev Rusya İnşaat Bakanı, Yevgeniy Ditrih Ulaştırma Bakanı, Aleksandr Novak Enerji Bakanı görevine yeniden tayin edildi.

Anton Siluanov ise Rusya Maliye Bakanı görevini korudu, fakat aynı zamanda Başbakan Birinci Yardımcısı görevinden ayrıldı.

7 kişi Başbakan Yardımcılığı görevinden ayrıldı

Hükümet basın dairesinden yapılan açıklamada, Putin’in imzaladığı bir dizi kararname ile yeni hükümette yer alacak başbakan yardımcılarının atamasını yaptığı belirtildi.

Yeni hükümette başbakan yardımcılarının sayısı 10'dan 9'a düşürüldü.

Bu kapsamda daha önce başbakan yardımcısı konumunda olan Anton Siluanov, Konstantin Çuyçenko, Maksim Akimov, Olga Golodets, Aleksey Gordeyev, Dmitriy Kozak, Vitaliy Mutko görevlerinden ayrıldı, bazıları ise Rusya’nın yeni hükümetinde görev almaya devam edecek.

Açıklamaya göre, Andrey Belousov, başbakan birinci yardımcısı görevine getirildi. Ayrıca Dmitriy Grigorenko, Yuriy Trutnev, Viktor Abramçenko, Yuriy Borisov, Tatyana Golikova, Aleksey Overçuk, Marat Husnullin, Dmitriy Çernışenko başbakan yardımcılığına atanan isimler oldu.

Kuzey Kafkasya Bakanlığı feshedildi

Öte yandan, Kuzey Kafkasya Bakanlığı feshedildi, işlevleri Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’na devredildi.

Devlet Kaydı, Kadastro ve Haritacılık Federal Servisi (Rosreest), Sağlık Denetim Federal Servisi (Roszdravnadzor) ve Federal Biyomedikal Ajansı’nın (FMBA) faaliyeti doğrudan hükümet tarafından yönetilecek.

Daha önce Ekonomik Kalkınma Bakanlığı tarafından yönetilen Devlet Mülkiyet Yönetimi Federal Ajansı (Rosimuschestvo) yeni kararnameyle Maliye Bakanlığı’na geçti.

'Çok büyük yenileme de söz konusu'

Putin, yeni kabineyle gerçekleştirdiği ilk toplantıda üyelere başarı dilerken, Başbakan Mişustin, nüfus, sağlık ve refahın artırılması konusunda belirlenen görevlerin hızlıca uygulanması gerektiğini söyledi.

Putin, “Hükümetimiz çok dengeli çıktı, eski hükümette çalışan çok isim kaldı ama aynı zamanda çok büyük yenileme de söz konusu” dedi.

Yeni hükümetin yüksek ve layık göstergelere ulaşacağından emin olduğunu kaydeden Rus lider, “Tüm samimiyetle hepinize başarılar diliyorum. Başarınıza sadece siz kendiniz değil, sadece burada bulunan biz hepimiz değil, tüm ülke ilgi duyuyor” ifadelerini kullandı.

Putin ayrıca yeni Başbakan Mişustin’e de başarılar diledi.

Süreç nasıl işledi?

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Federal Meclis konuşmasında yasama, yürütme ve yargı erklerindeki güç dengesini değiştirecek anayasal değişiklikleri gündeme getirmesinden sonra Başbakan Medvedev hükümetle birlikte istifasını sunmuştu.

Medvedev'in yerine Putin'in önerisiyle Federal Vergi Dairesi Başkanı Mihail Mişustin’in yeni başbakan olarak atanmıştı.

21/01/2020 23:22