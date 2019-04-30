HABER KIBRIS

Rusya'da yeni yasa!

Rusya parlamentosunda onaylanan yeni yasaya göre tecavüze uğrayan kadınlar, tecavüzcüsünü öldürmesi halinde ceza almayacak.

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30/04/2019

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Rusya'da yeni yasa!

Rusya’da kadınlara yönelik şiddet ve cinsel saldırıların artması üzerine saldırıların önüne geçilmesi amacıyla yeni yasal çalışma yapıldı.

Rusya parlamentosunda onaylanan yasaya göre tecavüz girişimlerine maruz kalan kadınlara nefsi müdafaa hakkı doğrultusunda yeni haklar getirildi. Buna göre Rusya’da cinsel saldırıya uğrayan kadınlar, saldırıyı gerçekleştiren kişiye karşı güç kullanarak yaralarsa veya öldürürse hiçbir ceza almayacak.

Rusya’da kadın hakları savunucuları, onaylanan yasanın arkasında olduklarını belirterek, kadınları bu yasa doğrultusunda bilinçlendireceklerini ve tüm kadınları kendilerini savunmaya teşvik edeceklerini açıkladı.

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TAGS: RUSYA, ceza, yasa, haber, kıbrıs,
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