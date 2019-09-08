Rusya’da yerel seçim sınavı

Muhalif adayların farklı gerekçelerle Rusya Merkez Seçim Komisyonu tarafından adaylıktan uzaklaştırıldığı ortamda yapılan şimdiki seçim bir bakıma Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için güven oylaması niteliği taşıyor. Yerel yönetimleri ne pahasına olursa olsun kaybetmek istemeyen Kremlin, Rusya ile Ukrayna arasında rehine takasını bile seçim arifesine denk getirerek dikkatleri başka yöne çekmeye çalıştı.

MUHALEFETİN YENİ TAKTİĞİ

Seçime katılmaları sahte imza gerekçesiyle yasaklanan Rusya yönetiminin başını arıtan Aleksey Navalni yandaşları ise bir dizi izinsiz protesto gösterisi ardından “Akıllı Seçim” adını verdikleri bir seçim formül geliştirdi. Buna göre Kremlin tarafından belirlenen kişilerin yerel yönetimlerin başına geçmemesi için muhalifler oylarını en yakın rakiplere verecek. Böylece Rusya’nın 85 bölgesinde yapılacak yerel seçimlerde 5 bin yönetici arasında Rusya Komünist Partisi’nin şansı artıyor. Putin’in desteklediği iktidardaki Birlik Rusya Partisi, muhalefetin planının hayata geçirilmesi durumunda 2000 yılından bu yana en ciddi yenilgisini alabileceği söyleniyor.