Rusya'da yolcu treni devrildi: En az 100 yaralı

Rus medyası, Rusya'nın Volgograd bölgesinde seyir halindeki yolcu treninin raylardan çıktığını bildirdi. Çok sayıda kişinin yaralandığı kaza sırasında trende yaklaşık 800 yolcunun bulunduğu belirtildi.

Rus haber ajansları, Rusya'nın güneyindeki Volgograd bölgesinde seyahat eden bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu yaklaşık 100 kişinin yaralanmış olabileceğini bildirdi.

Interfax haber ajansı, sekiz tren vagonunun raydan çıktığını ve olay yerine acil müdahale ekiplerinin geldiğini aktardı. TASS haber ajansı ise, kaza sırasında trende yaklaşık 800 yolcunun bulunduğunu belirtti.

Rusya Acil Durum Bakanlığı, “Sağlık görevlileri olay yerinde” açıklamasında bulunarak 324 acil durum çalışanının bölgede görev aldığını aktardı.

Kotelnikovo istasyonu yakınlarındaki olay yerine acil durum helikopterleri sevk edildi.