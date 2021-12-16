Rusya'da yolcu uçağı pistteki kamyona çarptı

Rusya'da pist alanında park halindeki yolcu uçağı buzlanma nedeniyle kayarak havaalanındaki kamyona çarptı.

Rusya'nın başkenti Moskova şehrindeki Şeremetyevo Uluslararası Havaalanı'da, sabah saatlerinde Rus Aeroflot havayolu şirketine ait bir yolcu uçağı bir sonraki uçuşa hazırlanırken pist alanında park halindeki kamyona çarptı.

Uçak gövdesinin buzlanmaması için uygulanan kimyasalın bir kamyondaki tankerden uçağa sıkılması sırasında, pistin buz tutması sonucu uçağın kayması kazaya neden oldu.

İçinde pilot ve görevlilerin bulunmadığı uçak, kaymaya başlarken tankerli kamyona kanadıyla çarptı. Kamyon çarpmanın şiddetiyle ters dönünce havaalanında büyük bir panik yaşandı.

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16/12/2021 18:08