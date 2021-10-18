Rusya'da yüz tanımayla metro ödemesi: Tartışma başladı

Rusya'nın başkenti Moskova geniş bir metro ağıyla örülü. Her gün milyonlarca insan bu metroları kullanarak ulaşım sağlıyor.

Moskova metrosundaki 240'tan fazla durakta yeni bir ödeme yöntemi kullanılıyor.

İsteyen kullanıcılar yüz tanıma sistemiyle ulaşım ücretlerini ödeyebilecek.

Rus yetkililere göre bu sistem geniş çaplı ilk yüz tanımalı ödeme sistemi.

Face Pay adı verilen sistemde kart, nakit veya telefon gerekmiyor. Sadece yüz tanıma sistemine bakmanız metroya binebilmeniz için yeterli.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, "Teknoloki oldukça yeni ve karmaşık. Geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Resmi açıklamaya göre yolcuların bilgileri güvenli bir şekilde şifreleniyor. Ancak İçişleri Bakanlığı yetkilileri bu verilere ihtiyaç halinde erişebiliyor.

AKTİVİSTLER KARŞI

Rus dijital aktivistler ise uygulamaya tepkili. Dijital hakları ve bilgi özgürlüğünü savunan Roskomsvoboda örgütünün kurucusu Stanislav Shakirov, "Bu Rusya'da nüfusun kontrolü için ileriye doğru atılmış tehlikeli bir yeni adım" dedi.

Shakirov, Rusya'nın tıpkı Çin Halk Cumhuriyeti gibi daha otoriteryan bir yönetim rejimine doğru kaydığını öne sürdü.

Aktivist metronun bir devlet hizmeti olduğunu ve buradaki bilgilerin kolayca güvenlik güçlerinin eline geçebileceğini söyledi.

Rus yetkililer de bu bilgilerin içişleri görevlilerince görülebileceğini zaten açıklamıştı.

Moskova'da 175 binden fazla güvenlik kamerası bulunuyor.

İnsan hakları savunucuları yüz tanıma sistemine sahip bu kameraların muhalifleri tespit etmek için kullanıldığını belirtiyor.

Rusya metrosunu günde 6 milyondan fazla insan kullanıyor.

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18/10/2021 15:23