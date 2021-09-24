Rusya'daki Elbruz Dağı'nda Mahsur Kalan 19 Dağcıdan 5'i Öldü

Rusya'da Elbruz Dağı'na tırmandıkları sırada mahsur kalan 19 dağcıdan 5'i hayatını kaybetti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Elbruz Dağı'na tırmanan 19 kişilik dağcı grubu, olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 bin 400 metrede mahsur kaldı.

Dağcıların yetkililerden yardım talebi üzerine, bölgeye arama kurtarma ekipleri gönderildi.

Arama çalışmaları sonucunda, dağcılardan 14'ü kurtarıldı, 5'inin ise cansız bedenine ulaşıldı.

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24/09/2021 13:59