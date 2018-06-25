Rusya’dan 24 Haziran sonrası ilk açıklama

Rusya meclis alt kanadı Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilmesinin Suriye barış süreci dahil olmak üzere Rusya ve Türkiye’nin işbirliğinin kilit konularında öngörülebilirliği sağlayacağını duyurdu. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

24 Haziran erken seçimleriyle ve alınan sonuçlarla ilgili Rusya’dan ilk resmi tepki açıklaması Rusya parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy’den geldi.

Pazartesi sabahı saat 8’de Türkiye’deki seçimle ilgili açıklama yayınlayan Komite Başkanı Slutskiy, “Türkiye Cumhurbaşkanını tebrik etmek istiyorum. Yapılan erken parlamento ve başkanlık seçimlerini rekabet ortamında kazanmıştır. Türkiye, Rusya için önemli partner ülke. Türkiye ile birlikte Suriye’de teröre karşı mücadele veriyoruz. Bölgeyi istikrara kavuşturmak için çalışıyoruz. Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimi kazanması Suriye krizinin çözümünde belirlenen yolda öngörülebilir ilerlemeye devam ve ayrıca diğer uluslararası konularda da işbirliğimizin sürdürülmesi anlamına geliyor” dedi.



RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’I TEBRİK ETTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, Putin’in, Erdoğan’a yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi ve AK Parti’nin zaferi nedeniyle kutlama mesajı gönderdiği bildirildi.

Putin mesajında, seçim sonuçlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi otoritesini tam olarak gösterdiğini belirtti.

Mesajda Putin, Türkiye’nin önünde duran güncel sosyal-ekonomik konuların çözümünde, ülkenin dış politikasının güçlendirilmesindeki yönetim anlayışı nedeniyle Erdoğan’ın geniş destek aldığını ifade etti.

Stratejik bir düzeye ulaşan Rus-Türk ortaklık ilişkilerinin gelişiminin ilerici niteliğinden memnun olduğunu kaydeden Putin, ikili, bölgesel ve uluslararası gündemde yakın iş birliğine, anlamlı diyaloğun devamına hazır olduğunu vurguladı.

Bu iş birliğinin Avrasya’da barış, istikrar ve güvenliğin sağlanması yolunda ilerlediğine işaret eden Putin, bunun Rus ve Türk halkının temel çıkarlarına cevap verdiğinin altını çizdi.

TÜRKİYE'DEKİ SEÇİMLER RUS BASININA BÖYLE YANSIDI

Türkiye'de dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimleri Rusya'da da ilgi ile takip edildi ve açıklanan ilk sonuçlar Rus basınına şöyle yansıdı:

Rus haber ajansı Ria Novosti:

Erdoğan’ın yeniden seçilmesi Suriye barış süreci dahil olmak üzere Rusya ve Türkiye’nin ilişkilerinde öngörüle bilirlik sağlayacak.

Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden seçilmesinin Suriye barış süreci dahil olmak üzere Rusya ve Türkiye’nin işbirliğinin kilit konularında öngörülebilirliği sağlayacağını duyurdu.

Slutskiy gazetecilere yaptığı açıklamada, “Türkiye Rusya için önemli bir partner. Ortak çabalarla Suriye’de terörle mücadele ediyoruz, bölgede güvenliğin sağlanması için adımlar atıyoruz. Bu nedenden dolayı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilmesi Suriye barış süreci başta olmak üzere Rusya ve Türkiye’nin ilişkilerinin kilit noktalarında öngörülebilirlik sağlayacak” dedi.

Tass haber ajansı:

Erdoğan: Türkiye geçtiğimiz seçimlerde tüm dünyaya demokrasi dersi verdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pazar günü düzenlenen seçimlerde ilk turda oyların yüzde 52.5’ini aldı. Erdoğan zaferini oyların tamamı sayılmadan ilan etti ve Türk halkının tüm dünyaya demokrasi dersi verdiğinin altını çizdi. Erdoğan’ın rakibi Muharrem İnce ise oyların yüzde 30.7’sini aldı.

Türk halkı ilk kez aynı zamanda hem Cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçimi yaptı.

İnterfaks:

Yüksek Seçim Kurulu Erdoğan’ın kazandığını açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Pazar günü gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda oyların yüzde 50’sinden fazlasını alarak kazandığını açıkladı.

Erdoğan Türkiye’nin dizlerine çökmesini bekleyenlere ders verdiğini belirterek, bu seçimlerde kazananın demokrasi ve halkın iradesi olduğunun altını çizdi.

Regnum.ru:

Kazanan Erdoğan ilk sözlerini verdi

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Recep Tayyip Erdoğan sabah akşam çalışarak ülkeyi tüm dünya için örnek bir ülkeye çevireceğini ifade etti.

Erdoğan, yakın zamanda tüm eksiklikleri düzelteceklerini ve tüm görevlerini yerine getireceklerini belirtti.

Kommersant:

Recep Tayyip Erdoğan Suriye’nin temizlenmeye devam edilmesi sözünü verdi

Dün Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı seçimleri düzenlendi. Oyların yüzde 50’sinden fazlasını alan Recep Tayyip Erdoğan terör örgütleri ile daha emin şekilde mücadele edeceklerinin altını çizdi.

Erdoğan, Türkiye’nin Suriye topraklarını temizlemeye devam edecekleri ve evlerini terk eden Suriyelilerin güvenli şekilde oraya geri dönecekleri sözünü verdi.

Eho Moskvı:

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandığını ilan etti. Erdoğan milletvekili seçimlerinde de AKP’nin kazandığını açıklamalarına ekledi.