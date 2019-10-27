Rusya’dan ABD’nin petrol planına sert çıkış: Uluslararası haydutluk

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) Suriye’nin doğusundaki petrol zengini Deyrizor bölgesinde askeri birlik konuşlandırma planları üzerine Moskova, ABD’yi ‘uluslararası haydutluk’la suçladı. Trump’ın talimatı üzerine Irak’a çekilen ABD güçleri de dün sabah yeniden Suriye’ye giriş yaptı.

Washington yönetiminin Suriye’deki manevraları Moskova’yı kızdırdı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’nin kuzeyinden çekilme emri üzerine birkaç gün önce Irak’a geçen Amerikan birlikleri, petrol sahalarına konuşlanmak dün yeniden Suriye’ye giriş yapınca Moskova’dan sert açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, ABD’nin Suriye’deki petrol yataklarını koruma bahanesiyle silah kontrolüyle elinde tutmasının meşru olmadığını belirterek, “Bu basit bir söylemle uluslararası devlet haydutluğudur” dedi. Konaşenkov, Pentagon’un Suriye’nin doğusundaki petrol yataklarını terör örgütü DEAŞ’tan korumak için YPG/PKK terör örgütü ile koordineli çalışarak bölgeye askeri takviye yapacakları yönündeki açıklamalarını dün değerlendirdi. ABD Savunma Bakanı Mark Esper’in bu yöndeki açıklamasının şaşırtıcı olmadığını dile getiren Konaşenkov, Suriye’nin yeraltı kaynaklarının terör örgütü DEAŞ’a ya da bu yatakları DEAŞ’tan koruyan Amerikalılara değil Suriye’ye ait olduğunu vurguladı.

SURİYE’NİN KAYNAKLARI

Rus Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, şöyle devam etti: “Suriye’nin kaynaklarını Suriye’den ve Suriye halkından korumak adına Amerikan birlikleri için hem uluslararası hukuk hem de Amerikan hukukunda, hiçbir yerde tek bir meşru vazife olamaz. Bu yüzden Washington’un yaptığı Suriye’nin doğusunda petrol yataklarını ele geçirmek ve silah kontrolüyle elinde tutmaktır. Bu basit bir söylemle uluslararası devlet haydutluğudur.”

‘AYDA 30 MİLYON DOLAR’

Konaşenkov, “Suriye’den elde edilen bir varil kaçak petrolün fiyatı 38 dolardan hesaplandığında ABD kamu hizmetlerine bağlı bir firma aylık 30 milyon dolardan (173 milyon TL) fazla kazanıyor” dedi. Bu arada Kremlin Basın Merkezi dün Rusya Devlet Başkanı Putin’in, Güvenlik Konseyi’ni acil topladığını bildirdi. Açıklamada, Soçi’de varılan mutabakat muhtırasının uygulanmasının görüşüldüğü kaydedildi.

27/10/2019 11:11