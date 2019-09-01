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Rusya'dan ABD'ye İdlib uyarısı!

Rusya'dan yapılan açıklamada, "ABD'nin hava saldırıları bölgedeki ateşkesi riske atıyor" denildi

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01/09/2019

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Rusya'dan ABD'ye İdlib uyarısı!

Rusya'dan yapılan açıklamada, ABD'nin Suriye'nin İdlib şehrine yönelik yaptığı hava operasyonlarının can kaybına yol açtığı ve ateşkesin tehlikeye atıldığı bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında, ABD'nin hava saldırısında ne Rusya'yı ne de Türkiye'yi uyardığı vurgulandı. Yapılan açıklamada Suriye'de Esad rejimi ile Rusya'nın operasyon düzenlemediği de bildirildi.

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TAGS: Rusya’dan ABD’ye İdlib uyarısı!, haber, kıbrıs,
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