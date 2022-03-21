Rusya'dan AB'ye petrol uyarısı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa'nın Rus petrolüne ambargo uygulaması halinde küresel petrol piyasasının derinden etkileneceğini belirtti.

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21/03/2022

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Rusya'dan AB'ye petrol uyarısı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere, Avrupa Birliği'nin Rus petrolüne yönelik yaptırımı gündeme alması ve Ukrayna'da devam eden savaşla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna ile Rusya arasında yürütülen müzakereler esnasında ateşkes ilan edilmesine sıcak bakmadıklarına işaret eden Peskov, "Operasyonun durdurulması, milliyetçi grupların tekrar organize olarak Rus ordusuna saldırmasına yol açar. Bu sürekli oluyor ve süreci karmaşık hale getiriyor" diye konuştu.

"KÜRESEL PETROL PİYASASINI DERİNDEN ETKİLER"

Peskov, Avrupa'da yetkililerin Rus petrolüne yönelik bir ambargoyu yoğun bir şekilde istişare ettikleri belirterek, "Böyle bir karar herkese zarar verecektir. Bu son derece karmaşık bir konu. Böyle bir ambargo küresel petrol piyasasını derinden etkiler" ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın böyle bir karardan son derece olumsuz bir etkileneceğini vurgulayan Peskov, "ABD elbette Avrupa'dan çok daha rahat bir durumda olur. Avrupa'daki enerji dengesi ciddi anlamda, kötü bir şekilde etkilenir. Avrupa ağır darbe alır" değerlendirmesinde bulundu.

21/03/2022 14:44
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TAGS: rusya, petrol, avrupa birliği, ekonomi, fiyat
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