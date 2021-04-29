Rusya'dan Brezilya'ya Sputnik V davası

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Sputnik V aşısını tescil etmeyen Brezilya’ya uluslararası mahkemelerde dava açılacağını duyurdu.

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29/04/2021

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Rusya'dan Brezilya'ya Sputnik V davası

Rusya'daki Gameliya Enstitüsü tarafından geliştirilen ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'nun (RDIF) tarafından desteklenen Sputnik V corona virüsü aşısı, Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu (Anvisa) tarafından güvensiz bulunarak tescil edilmemişti.

Rusya ile Brezilya arasında gerilime neden olan Sputnik V aşısı ile ilgili tartışmalar devam ederken, son olarak RDIF'ten somut adım geldi.

RDIF, Brezilya'nın aldığı kararın aşının itibarını zedelediğini belirterek, Anvisa hakkında kasıtlı olarak yanlış bilgi yaymaktan dolayı uluslararası mahkemelerde dava açılacağını duyurdu.

29/04/2021 21:50
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TAGS: Rusya, Brezilya, Sputnik V
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