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Rusya'dan ‘çekilin’ çağrısı

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28/05/2019

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Rusya'dan ‘çekilin’ çağrısı

Afganistan'daki NATO birliklerinin ülkeden ayrılmasını isteyen Dışişleri Bakanı Lavrov, "Moskova, Afganistan'daki çatışmanın askeri bir çözümü olmadığı konusunda emin. Barışı sağlamanın tek yolu diplomatik yollardır" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan'da tüm  kesimleri temsil eden siyasi güçlerin katılımıyla en kısa sürede barış  müzakerelerinin başlaması gerektiğini belirterek, "Yabancı güçleri ülkeden  tamamen çekilmeye çağırıyoruz." dedi.

Lavrov, Rusya-Afganistan diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 100.  yılı dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuşma yaptı.

Rusya'nın Afganistan'a son yıllarda sanayi, enerji, eğitim ve sağlık  konularında yardımcı olduğunu belirten Lavrov, iş birliği sayesinde ekonomik ve  sosyal alanlarda pek çok anlaşmalar imzalandığını hatırlattı.

Rusya'nın bugün Afganistan'ın barışçıl, bağımsız ve müreffeh bir  devlet olarak terörizmden ve uyuşturucudan arındırılmasının teşvik edilmesine  yönelik politika izlediğini kaydeden Lavrov, Rusya ile Afganistan arasındaki  karşılıklı anlayışa duyulan güvenin derinleşmesinin, hem uluslararası uyuşturucu  suçuna karşı hem de başta DEAŞ olmak üzere uluslararası terörle mücadelede ortak  hedeflere ulaşmaya yardımcı olduğunu söyledi.

Lavrov, "Rusya, Afganistan'daki çatışmanın askeri bir çözümü olmadığı  konusunda emin. Barışı sağlamanın tek yolu diplomatik yollardır." dedi.

Afganistan'daki sorunun çözümü için bütün tarafları müzakereye çağıran  Lavrov, "Yabancı güçleri ülkeden tamamen çekilmeye çağırıyoruz. Geniş katılımlı  toplumsal siyasi güçlerin katılımıyla Afganistan'daki tarafları en kısa sürede  müzakerelere başlamaya çağırıyoruz." şeklinde konuştu.

Çok sayıda etnik grubun barış ve uyum içinde bir arada bulunduğu tek  ve bölünmez bir Afganistan'ın korunmasına olan bağlılıklarını sürdürdüklerini  dile getiren Lavrov, Afganistan topraklarında mümkün olan barışın en erken  biçimde sağlanması için gereken her şeyi yapacaklarını ifade etti.

Rusya-Afganistan diplomatik ilişkilerinin 100. yılı münasebetiyle  Moskova'da düzenlenen toplantıya eski Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai  başkanlığında bir siyasi grup ile Taliban Temsilcisi Abdul Gani Baradar ve   beraberindeki heyet katıldı.

 

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TAGS: Rusya’dan ‘çekilin’ çağrısı, haber, kıbrıs
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