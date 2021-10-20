Rusya'dan flaş NATO açıklaması

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, NATO'nun Rusya ve Belarus sınırlarının yakınında askeri altyapısını güçlendirdiğini ve askeri-politik durumun zorlaştığını söyledi.

Şoygu, Rusya-Belarus savunma bakanlıkları çalışanlarının ortak toplantısında yaptığı konuşmada, ülkenin batısındaki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bu bölgede askeri-politik durumun zorlaştığını belirten Şoygu, "NATO blokunun ileri varlığı Rusya-Belarus Birlik Devleti sınırları yakınında artıyor. NATO'nun askeri altyapısı geliştiriliyor. Silah, askeri teknik malzeme stokları oluşturuluyor. Askeri birliklerin yerleşimi için çalışmalar yapılıyor." ifadesini kullandı.

Polonya ve Baltık ülkelerine ABD’nin zırhlı kara birlikleri ve dört çok uluslu taburun konuşlandığı bilgisini paylaşan Şoygu, İttifak'ın bazı karargahlarının da Romanya, Polonya ve Letonya'da kurulduğunu belirtti.

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20/10/2021 17:47