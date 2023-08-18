Rusya’dan Google’a büyük ceza

Rus mahkemesi, ABD’li teknoloji şirketi Google’a, Ukrayna savaşıyla ilgili Rusya’nın yanıltıcı olduğunu iddia ettiği içeriği kaldırmadığı için 3 milyon ruble (yaklaşık 885 bin TL) para cezası verdi.

Moskova'daki mahkeme, söz konusu içeriğin “sınırlı bilgi” olduğunu belirterek Google'u içeriği kaldırmadığı için suçlu buldu. Rus TASS ajansının haberine göre, YouTube’daki içerik, bazı korunan tesislere nasıl erişileceğine dair detayları paylaşıyordu ve Rusya’nın Ukrayna’daki “özel askeri operasyonu” hakkında yanıltıcı bilgi yayıyordu.

Rusya, 24 Şubat 2022'de Ukrayna'da başlattığı işgal sonrası internetteki içerikleri kontrol etmek için çabaları artırdı. Ülkede salı günü de Reddit'e “yanlış içeriği kaldırmadığı” gerekçesiyle ilk defa para cezası verilmişti. Bu ay başında da Apple ve Wikipedia'ya benzer cezalar verildi.

GOOGLE, RUSYA’DAKİ FAALİYETLERİNİ AZALTTI

Google, Rusya'da daha önce yüklü para cezalarıyla karşı karşıya kalmıştı. Geçen sene yine Ukrayna savaşıyla ilgili bazı bilgileri kaldırmadığı için 360 milyon euroyu aşan para cezası almıştı.

Şirket, son dönemde Batı'nın yaptırımları kapsamında Rusya'daki faaliyetlerini azaltma yoluna gitmişti. Google'ın Rusya kolu geçen sene ülkedeki faaliyetlerinin Moskova'nın önlemleri nedeniyle imkansız hale geldiğini savunarak iflas başvurusu yapmıştı.