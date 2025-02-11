Rusya’dan Güney Kıbrıs’taki okullara bomba tehdidi

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11/02/2025

Rusya’dan Güney Kıbrıs’taki okullara bomba tehdidi

 

Güney Kıbrıs’taki bugün sabah saatlerinde birçok okula bomba ihbarlı tehdit mesajları gönderildi

Rum Basını’nda yer alan haberde, polis araştırmalarına göre söz konusu mesajlar Rusya’dan gönderildi.

Mesajların birçok Avrupa ülkesine gönderilen IP adreslerinden gönderildiği belirtiliyor.

Bomba tehdidinin, Güney Kıbrıs çapında birçok okula gönderildiği, Polis, Eğitim Bakanlığı ve İtfaiye Teşkilatının gerekli önlemleri almaya başladığı açıklandı.

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TAGS: haber, kıbrıs, rusya, güney kıbrıs, bomba
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