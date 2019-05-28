Rusya'dan Kosova'ya tepki!

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kosova-Sırbistan sınırında Kosova Özel Kuvvetleri'nin 13 Sırpı gözaltına aldığını belirterek yaşanan olaya tepki gösterdi. Zaharova Kosova'nın tavrının sebebi olarak Avrupa Birliği (AB) ve ABD'nin yanlış politikalarını gösterdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bakanlığın web sitesi üzerinden yaptığı açıklamada Kosova - Sırbistan sınırında Kosova Özel Kuvvetleri'nin 13 Sırp diplomatı gözaltına aldığını söyleyerek yaşananlara tepki gösterdi.

Zaharova açıklamasında, "28 Mayıs sabahında Arnavut olmayanları baskı altına almak amacını 'Priştine provokasyonu' olarak tanımlıyoruz. Kosovalıların bu tür meydan okumaları, Avrupa Birliği (AB) ve ABD'nin yıllardır hoşgörüsüz politikalarının bir sonucudur" dedi.

Yaşananların Balkanlar'da gerilimi arttıracağını savunan Zaharova, "Bu tür adımlar etnik gruplar arasında gerginliğe yol açmaktadır" ifadelerini kullandı.