Rusya'dan kripto para adımı

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov kripto paraların yasallaştırılmasına yönelik bir yasa tasarısını bu yılın sonuna kadar hayata geçirmeyi düşündüklerini söyledi.

Russia 24 TV kanalına konuşan Siluanov, "Kripto para konusunda Rusya Merkez Bankası ile yaşadığımız anlaşmazlığın üstesinden geleceğimize inanıyorum. Hükümet ve Rusya Merkez Bankası, kripto paralara yönelik bir tasarının parlamentoya sunulması konusunda anlaşmaya varacaktır. Kripto paralar konusunda daha geniş tartışmalar yapılacaktır. Yıl sonundan önce bu tasarıyı hayata geçirmeyi umuyorum" dedi.

Rusya Maliye Bakanlığı, kripto paraların yasallaştırılması yönünde tasarı hazırlığını dün resmi olarak duyurdu. Ancak Rusya Merkez Bankası ile temel görüş ayrılıklarının da devam ettiğini belirtti.

Rusya Merkez Bankası geçtiğimiz ay yayınladığı raporda kripto paraların yasaklanmasını istemişti.

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18/02/2022 20:04