Rusya'dan Moldova'daki Askerlerini Çekmesini İsteyen BM Kararı Kabul Edildi

Moldova'nın sunduğu ve Kanada, Gürcistan, Romanya ile Estonya'nın destek verdiği karar tasarısı BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada kabul gördü.

Karara 64 ülke destek verdi, 14 ülke karşı çıktı, 83 ülke ise çekimser kaldı.

Rus askerlerinin Moldova'nın ve BM'nin izni olmadan ülke topraklarında varlığını sürdürmesinden derin endişe duyulduğu belirtilen kararda Rusya'ya, askerlerini gecikmeksizin Moldova'dan çekmesi çağrısında bulunuldu.

TRANSDİNYESTER SORUNU

Ukrayna ile Moldova arasında bulunan "Transdinyester Sosyalist Moldova Cumhuriyeti" tek taraflı bağımsızlığını ilan eden bir bölge olarak biliniyor. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Rusya, 1992 yılından beri bu bölgede "barış gücü" adını verdiği askeri birlikler bulunduruyor.

BM üyesi hiçbir ülkenin devlet olarak tanımadığı Transdinyester'i dünyada sadece Rusya'nın desteğiyle Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden "Güney Osetya Cumhuriyeti" ve "Abhazya Cumhuriyeti" tanıyor. Kendi yöneticileri tarafından anayasası, bayrağı ve ulusal marşı kabul edilen Transdinyester bölgesinin ayrı bir yönetimi, meclisi, ordusu, polisi ve posta sistemi bulunuyor. Moldova, Transdinyester'in kendi toprakları olarak kabul edilmesini, Transdinyester ise ayrı bir devlet olarak tanınmak istiyor. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesinde Moldova ile Transdinyester arasında 1993'ten bu yana sorunun çözümüne yönelik müzakereler yürütülüyor.

Transdinyester bölgesinin Rusya ile sınırı bulunmuyor ancak halkın önemli bir kısmı Rusya ile birleşmeyi talep ediyor. Ekonomik olarak zor durumdaki Transdinyester bölgesinin desteklenmesi için Rusya her yıl 1 milyar dolardan fazla kaynak aktarıyor.