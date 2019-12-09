Rusya’dan NATO ile iş birliği açıklaması

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, NATO ülkeleriyle iş birliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Savunma Bakanı Sergey Şoygu, katıldığı televizyon programında, Rusya-NATO ilişkisi hakkında konuştu.

Rusya’nın NATO ülkeleri ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Beş yıl önceye kadar oldukça aktif bir iş birliğinin bulunduğunu belirtti.

Rusya tarafında tüm kapıların açık olduğunu söyleyen Şoygu, ancak ilişkilerin her yıl giderek bozulduğunu sözlerine ekledi.

09/12/2019 10:08