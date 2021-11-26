Rusya’dan Netflix’e inceleme: Eşcinsel propagandası yapıyor

Reuters’ın haberine göre; yayın akışı hizmeti sunan şirket, Rusya’da aileleri korumakla görevli kamu kuruluşu tarafından eşcinsel propagandası yasasını ihlal etmekle suçlanıyor. Suçlamalar üzerine de Rus yetkililer Netflix’i araştırmaya başladı.

İddialar arasında LGBTQIA+ temalı bazı Netflix içeriklerinin 16 yaş ve üstü için uygun olarak derecelendirildiği yer alıyor. Ülkenin yasaları, geleneksel olmayan cinsel ilişkilerle ilgili propaganda özellikleri taşıtan içeriklerin 18 yaş altına ulaşmasına izin vermiyor.

İçişleri Bakanlığı’nın şikayeti incelediği söyleniyor. Netflix’in yasayı çiğnediği tespit edilirse, bir milyon rubleye (13.390 dolar) kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacak. Ve hizmeti geçici olarak askıya alınabilir.

Moskova’da yayınlanan gazete Vedomosti’ye Netflix’ten bir kaynak, şirketin kasım ayının başlarında yaptığı bir incelemede 16+ olarak derecelendirilen herhangi bir LGBT içeriği bulamadığını söyledi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2017 yılında, 2013 yılında yürürlüğe giren propaganda yasasının LGBTQIA+ kişilere karşı ayrımcılık yaptığını ve Avrupa Antlaşması kurallarını ve ifade özgürlüğü hakkını ihlal ettiğini tespit etmişti. Eylemciler ve Batılı devletler düzenlemeyi eleştirmişti.

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26/11/2021 09:36