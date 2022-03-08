Rusya'dan 'tahliye' ateşkesi

Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Ukrayna'da İnsani Müdahale Birimler Arası Koordinasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'da yaklaşık 2 milyon kişinin Rus kurumlarına tahliye için başvuruda bulunduğu ileri sürüldü.

Ukrayna'daki sivillerin tahliyeleri için hazır olunduğu belirtilen açıklamada, "Rus tarafı, 8 Mart'ta Moskova saatiyle 10:00 itibarıyla ateşkes ilan ediyor ve Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol kentlerinde insani koridorları oluşturmaya hazır." ifadelerine yer verildi.

Müzakerelerin 3. turu yapıldı

Rusya-Ukrayna heyetleri arasındaki müzakerelerin üçüncü turu, Belarus'un Brest kentinde gerçekleştirilmiş, müzakerelerin ardından insani yardım koridorları konusunda olumlu gelişmeler yaşandığı açıklanmıştı.

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08/03/2022 09:10