Rusya'dan 'tahliye' ateşkesi
Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol şehirlerinde sivillerin tahliyesi için Moskova saati ile 10.00’dan itibaren geçici ateşkes ilan etti.
08/03/2022
Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Ukrayna'da İnsani Müdahale Birimler Arası Koordinasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'da yaklaşık 2 milyon kişinin Rus kurumlarına tahliye için başvuruda bulunduğu ileri sürüldü.
Ukrayna'daki sivillerin tahliyeleri için hazır olunduğu belirtilen açıklamada, "Rus tarafı, 8 Mart'ta Moskova saatiyle 10:00 itibarıyla ateşkes ilan ediyor ve Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol kentlerinde insani koridorları oluşturmaya hazır." ifadelerine yer verildi.
Müzakerelerin 3. turu yapıldı
Rusya-Ukrayna heyetleri arasındaki müzakerelerin üçüncü turu, Belarus'un Brest kentinde gerçekleştirilmiş, müzakerelerin ardından insani yardım koridorları konusunda olumlu gelişmeler yaşandığı açıklanmıştı.