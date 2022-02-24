Rusya'dan Ukrayna'ya askeri harekat: Rusya, Ukrayna sınır muhafızlarının sınırı terk ettiğini duyurdu

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını açıkladı. Rusya Federal Servisi, Ukrayna sınır muhafızlarının sınırı terk ettiğini duyurdu. Kiev ise Rusya'nın 2. kez füze saldırısını yaptığını bildirdi. Odessa'daki füze saldırısında en az 18 kişinin öldüğü öne sürüldü. TASS, iki Rus kargo gemisinin vurulduğunu duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbas'a askeri harekat emrini verdi.

Putin, Ukrayna topraklarını işgal etme niyetleri olmadığını belirterek, "Operasyonun amacı sivillerin hayatını korumak" dedi.

Vladimir Putin ayrıca dışarıdan gelecek müdahalelere karşılık verileceğini de söyledi.

Rus lider Ukrayna askerlerine silah bırakma ve çekilme çağrısı yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ise kendilerini kanlarının son damlasına kadar savunacaklarını belirterek ülke genelinde sıkı yönetim ilan etti.

UKRAYNA UÇAĞI DÜŞTÜ: 5 KİŞİ ÖLDÜ

Ukrayna Acil Durum Servisi, Ukrayna askeri uçağının düştüğü ve 5 kişinin öldüğünü açıkladı.

2 RUS HELİKOPTERİ VURULDU

Bunun yanı sıra, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, başkent Kiev yakınlarındaki Gostomel kasabasında 2 Rus helikopteri vurduğunu duyurdu.

FSB: UKRAYNA SINIR MUHAFIZLARI, SINIRI TERK ETTİ

Rusya'nın Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna sınır muhafızlarının sınırı terk ettiğini duyurdu.

KREMLİN'DEN İLK AÇIKLAMA: İŞGAL SÖZCÜĞÜ KABUL EDİLEMEZ

Kremlin'den yapılan açıklamada, Ukrayna'nın işgali hakkında kimsenin konuşmadığı ve bu sözcüğün kabul edilemez olduğu belirtildi. Ayrıca, "Operasyonun ne kadar süreceğine Putin karar verecek. Rusya'yı, demir bir perdenin arkasına kapatmak imkansız. Rusya'nın Ukrayna operasyonu hedeflerine ulaşmalı. Putin'in isteği belli. Ukrayna'nın silahsızlanmasını istiyoruz" denildi.

KİEV: RUSYA 2. KEZ FÜZE SALDIRISI YAPIYOR



Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri müdahalesinde hedef aldığı bölgelerden başkent Kiev’de yeni bir patlama sesi duyuldu. Kiev’de öğle saatlerinde duyulan yeni bir patlama sesine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Ayrıca, Devlet Başkanı Zelenski'nin danışmanı Rusya'nın 2. kez füze saldırısı yaptığını açıkladı. Ukrayna sınır yetkilileri de Rus helikopterlerinin, Kiev yakınındaki askeri havalimanı Gostomel'e saldırdırdığı duyurdu.

KİEV'DE KARA DUMANLAR YÜKSELİYOR



Reuters'ın haberine göre, bir görgü tanığı, başkent Kiev'deki Savunma Bakanlığı İstihbarat Binası'ndan dumanlar yükseldiğini söyledi. Ayrıca, Ukrayna'daki tüm limanlar kapatıldı.

ODESSA'DA EN AZ 18 KİŞİ ÖLDÜ



Ukraynalı yetkililer, Odessa'daki füze saldırısında en az 18 kişinin öldüğünü açıkladı.



TASS: İKİ RUS SİVİL KARGO GEMİSİ FÜZEYLE VURULDU



Rus Tass Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Azak denizinde iki Rus sivil kargo gemisi Ukrayna tarafından füzeyle vuruldu.Vurulan gemilerde ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.



BROVARY'DE EN AZ 6 KİŞİ ÖLDÜ



Kiev'in yakınındaki Brovary şehirinin belediye başkanı, kentte ez az 6 kişinin öldüğünü açıkladı.



50 RUS ASKERİ, 40 UKRAYNALI ÖLDÜ



Ukrayna ordusu, ülkenin doğusunda yaklaşık 50 Rus askerinin öldürüldüğünü, 6 Rus uçağının ve 4 tankın imha edildiğini açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı çatışmalarda, ülke genelinde 40'tan fazla insanın öldüğünü duyurdu.



Zelenski'nin danışmanı olan Oleksii Arestovich, ayrıca onlarca kişinin yaralandığını açıkladı. Ancak, kayıpların sivil ya da asker olup olmadığını belirtmedi.



RUSYA ASKERİ HAVA VE ZIRHLI ARAÇLARININ YOK EDİLDİĞİ İDDİASINI REDDETTİ



Rusya ise hava ve zırhlı araçlarının zarar gördüğü iddialarını reddetti.

BELARUS DEVLET BAŞKANI: MİNSK'TE RUSYA VE UKRAYNA ARASINDA GÖRÜŞME TEKLİF ETTİM



Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Minsk'ta Rusya ve Ukrayna arasında görüşme teklif ettiğini duyurdu.



MOLDOVA: HAVA SAHASINI KAPATTI



Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, acil durum ilan etmeyi planladıklarını belirterek, on binlerce Ukraynalıyı ülkeye almaya hazır olduklarını açıkladı. Ayrıca, Moldova, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle hava sahasını kapattı.



Moldova Başbakan Yardımcısı, Altyapı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Andrey Spınu, Yüksek Güvenlik Konseyi'nin kararının yerel saatle 12.00'da uygulamaya konulacağını ve bu saatten itibaren hava sahasının kapatılacağını duyurdu.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmuştu.



ZELENSKİ: ANTİ-PUTİN KOALİSYONU KURUYORUZ



Bununla birlikte, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, dünya liderlerini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı yaptırım uygulamaya davet etti. Zelenski, sosyal medyadan paylaştığı video mesajda, ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştüğünü ve bir anti-Putin koalisyonu kurmaya başladıklarını kaydetti.



Dünya liderlerini Putin'e karşı tüm muhtemel yaptırımları uygulamaya, ülkesine askeri yardıma ve Ukrayna hava sahasını Rusya'ya kapatmaya çağırdığını aktaran Zelenski, "Hep beraber Ukrayna'yı kurtarmak zorundayız" diye konuştu.



UKRAYNA SAVUNMA BAKANI: TÜM ESKİ ASKERLERE SİLAH DAĞITACAĞIZ



Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, eli silah tutabilen gönüllü tüm eski askerlere silah dağıtılacağını açıkladı. Rezkinov, daha sonra yaptığı açıklamada Rusya'nın birçok bölgeden saldırdığını söyledi.



RUSYA YANLISI AYRILIKÇILAR: İKİ UKRAYNA UÇAĞINI DÜŞÜRDÜK



Rusya destekli ayrılıkçılar, Luhansk bölgesinde iki Ukrayna uçağı düşürdüğünü bildirdi.



RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA



Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus güçlerinin Ukrayna'daki yerleşim bölgelerini hedef almadığı ve sivillerin tehdit edilmediği belirtildi.



REUTERS: UKRAYNA RUSYA'YA 5 UÇAK VE 1 HELİKOPTER DÜŞÜRDÜ



Reuters'ın bildirdiğine göre, Ukrayna Rusya'ya beş uçak ve bir helikopter düşürdü.



Bunun yanı sıra, Ukrayna polisi ayrılıkçıların elindeki Luhansk bölgesinde iki köyün ele geçirildiğini aktardı.

RIA: RUSYA UÇAKLARININ DÜŞTÜĞÜNÜN REDDETTİ



RIA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Rusya, Ukrayna'nın uçaklarını düşürdüğü iddiasını reddetti.



RUSYA: UKRAYNA HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK



Rusya Savunma Bakanlığı ise, Ukrayna'nın hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirdğini açıkladı.

RUSYA, AZAK DENİZİNDE TİCARİ GEMİLERİN HAREKETİNİ DURDURDU

Rusya Federal Deniz ve Nehir Taşımacılığı Ajansı, Azak Denizi'nde gemi nakliyelerinin askıya alındığını duyurdu.



Ajanstan yapılan açıklamada, Rusya Savunma Bakanlığından alınan uyarı doğrultusunda 24 Şubat saat 04.00'ten itibaren Azak Denizi'nde sevkiyatların bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığı bildirildi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmuştu.



Azak Denizi'ne hem Ukrayna'nın hem de Rusya'nın kıyısı bulunuyor.

FİLODAN ÇIKARTMA HAREKATI



Rus Haber Ajansı ise Karadeniz Filosu'nun çıkartma harekatı başlattığını duyurdu.



Rusya, Ukrayna ve Belarus ile olan batı sınırında hava sahasının sivil uçuşlara kapatıldığını duyurdu.



Rus Haber ajansına göre, Ukrayna'nın genelindeki tüm askeri tesislere roket saldırıları başladı.

UKRAYNA'DA PATLAMA SESLERİ



Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv ve Odessa kentlerinde yerel saatle 04.50'den sonra art arda patlamalar yaşandı.



Özellikle Kiev'de çok sayıda patlama meydana gelirken kentte sirenler çaldı.



Bazı siviller kenti terk etmeye çalışırken bazıları da metro istasyonları ve evlerinin bodrumlarına sığındı.

Chuhuiv kentinde yerleşim yerlerine düşen bomba sebebiyle, caddede büyük bir çukur oluşurken, civardaki binalarda hasar gördü. Saldırı sonrası bir kişi hayatını kaybederken 12 kişi de yaralandı.



SIKIYÖNETİM İLAN EDİLDİ



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, saldırı öncesi paylaştığı videoda, "Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız." ifadesini kullandı.



Zelenski, daha sonra paylaştığı video mesajda, Rusya'nın saldırması nedeniyle ülke çapında sıkıyönetim ilan ettiklerini duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Donbas'a müdahalesiyle Ukrayna'nın askeri altyapılarına ve sınır muhafızlarına saldırı başlattığını belirten Zelenskiy, ülkesindeki pek çok şehirde patlama seslerinin duyulduğunu kaydetti.



Zelenskiy, vatandaşlara sakin olmaları ve evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu.



LVİV'DE BOMBARDIMAN



Ukrayna Acil Servisi, ülkenin batısındaki Lviv kentinde bombardıman olduğunu bildirdi.

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24/02/2022 14:21